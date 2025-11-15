“Me golpeó contra la pared”: estudiante denuncia agresión brutal en colegio de Santa Cruz

Un nuevo caso de violencia estudiantil genera alarma en Santa Cruz. Una menor de 14 años, que cursa primero de secundaria, fue agredida físicamente por dos alumnas de tercero dentro de un aula en una unidad educativa ubicada en la zona del Zoológico.

La agresión, que fue grabada por otros estudiantes, es uno de varios incidentes de violencia reportados en la ciudad durante la semana.

La víctima relató que el ataque comenzó tras un altercado verbal. Ella y sus compañeras miraban videos cuando un grupo de al menos cinco alumnas mayores, de tercero de secundaria, comenzaron a insultarlas.

“Yo solamente les dije que se metan con una de su edad porque ellas son más mayores que yo”, contó la menor.

La situación escaló rápidamente. La adolescente fue agredida por dos de las jóvenes, quienes la golpearon. "Me ahorcó, me hizo golpear mi cabeza con la pared", develó.

La madre de la víctima denunció que su hija presenta "dolores de espalda" y que el ataque se produjo en horario de clase (aproximadamente a las 10:30 a.m.), cuando los maestros presuntamente estaban en reuniones, lo que permitió que la agresión ocurriera sin control. La madre también detalló que su hijo menor de siete años, que estaba presente, también fue amenazado.

Miedo a regresar

Tras el incidente, la menor agredida expresó su temor de retornar al colegio. Tanto ella como su madre están exigiendo a la unidad educativa que asuma responsabilidades, aplique sanciones ejemplares contra las agresoras (quienes, según la madre, estaban acostumbradas a agredir a otras estudiantes) y brinde garantías de seguridad para que la alumna pueda volver a las aulas.

