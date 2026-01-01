Cuatro niñas bolivianas mueren en un incendio en Chile y su madre pide repatriarlas

Una tragedia golpeó la ciudad de Melipilla, al poniente de la Región Metropolitana de Chile, en la madrugada de Año Nuevo, cuando un incendio en un cité dejó cuatro niñas fallecidas, todas de nacionalidad boliviana.

La madre de las menores, Lidia Zepita, hizo un desesperado llamado al Gobierno de Bolivia para que le ayuden a trasladar los cuerpos a La Paz y poder enterrar a sus hijas en su país.

“Perdí a mis cuatro hijas… quiero llevarlas yo para que me las entierren allá. Por favor ayúdenme”, expresó entre lágrimas.

Zepita relató que emigró a Chile para superar una enfermedad, y tras recuperarse se quedó junto a sus hijas, “luchando y siempre pensando en pagar todo lo que debía a la gente”.

En su desesperación, la madre reiteró su deseo de repatriar a sus hijas y pidió perdón a quienes tuviera deudas.

“Ya no sé qué hacer, estoy totalmente destruida… por favor, ayúdenme”.

El incendio se produjo alrededor de las 5:00 de la mañana, afectando al menos tres viviendas. Según primeras versiones, el siniestro se habría originado por una falla en la instalación eléctrica, que provocó el fuego y posteriormente la muerte de las menores.

Una testigo del hecho relató que se encontraban compartiendo y escucharon al perro ladrar.

“Salimos y vimos que la casa de atrás se quemaba. Primero escuchamos fuegos artificiales y luego como una explosión de gas… evacuamos a los niños y los vecinos ayudamos”, señaló la testigo.

Las autoridades locales se encuentran investigando las causas del incendio y coordinando el apoyo para la familia afectada, mientras la madre de las niñas espera poder trasladar los cuerpos a Bolivia para su entierro.

