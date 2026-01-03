El presidente de Brasil, Lula da Silva, condenó este sábado los bombardeos en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro, hechos ocurridos la madrugada de este 3 de enero. Lula afirmó en su cuenta de X, estas acciones cruzan “una línea inaceptable” y representan “una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela” así como un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

FOTO: RRSS

Lula da Silva advirtió que atacar países en flagrante violación del derecho internacional es “el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”. Además, destacó que condenar el uso de la fuerza es coherente con la postura que ha mantenido Brasil en conflictos recientes en distintas regiones del mundo.

El mandatario señaló que la operación recuerda “los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y el Caribe” y advirtió que podría amenazar la preservación de la región como zona de paz. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional y, especialmente, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a responder de manera vigorosa ante estos hechos.

Finalmente, Lula reafirmó que Brasil seguirá promoviendo la vía del diálogo y la cooperación como mecanismo para la resolución de conflictos y la estabilidad regional, destacando la importancia de respetar la soberanía de los Estados y los principios del derecho internacional.



