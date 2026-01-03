TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Eeuu captura a nicolás maduro

Lula da Silva condena bombardeos y captura de Maduro: “Una afrenta a la soberanía de Venezuela”

El mandatario señaló que la operación recuerda “los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y el Caribe”.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

03/01/2026 9:48

FOTO: EFE

Escuchar esta nota

El presidente de Brasil, Lula da Silva, condenó este sábado los bombardeos en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro, hechos ocurridos la madrugada de este 3 de enero. Lula afirmó en su cuenta de X, estas acciones cruzan “una línea inaceptable” y representan “una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela” así como un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

FOTO: RRSS

Lula da Silva advirtió que atacar países en flagrante violación del derecho internacional es “el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”. Además, destacó que condenar el uso de la fuerza es coherente con la postura que ha mantenido Brasil en conflictos recientes en distintas regiones del mundo.

El mandatario señaló que la operación recuerda “los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y el Caribe” y advirtió que podría amenazar la preservación de la región como zona de paz. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional y, especialmente, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a responder de manera vigorosa ante estos hechos.

Finalmente, Lula reafirmó que Brasil seguirá promoviendo la vía del diálogo y la cooperación como mecanismo para la resolución de conflictos y la estabilidad regional, destacando la importancia de respetar la soberanía de los Estados y los principios del derecho internacional.
 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD