Hijo de Maduro llama al chavismo a mantenerse en las calles: “No mostraremos debilidad"

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a una cárcel federal en Nueva York, su hijo y diputado, Nicolás Maduro Guerra, difundió este domingo un mensaje en el que habló de “traiciones” dentro del círculo de poder y llamó a los simpatizantes del chavismo a mantenerse activos en las calles de Venezuela.

“La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, afirmó en un audio compartido en redes sociales, cuya autenticidad fue confirmada por su entorno. “Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad”, agregó.

El mensaje se produjo horas después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, tras una operación ejecutada en Caracas y calificada por Washington como parte de una investigación criminal de largo alcance.

“Quieren que aparezcamos débiles, pero no vamos a mostrar debilidad”, sostuvo el diputado en su mensaje difundido en redes sociales.

Maduro Guerra, de 35 años, es actualmente diputado y figura entre las personas señaladas por autoridades estadounidenses en causas vinculadas al narcotráfico. Hasta ahora se desconoce su paradero y ningún vocero del chavismo ha confirmado si cuenta con custodia o protección especial.

