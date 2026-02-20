TEMAS DE HOY:
Policial

Robó un celular en una tienda del mercado 7 Calles, quedó grabado y ahora es el más buscado

Una vez en el interior del local, el sujeto espía cuidadosamente y, al no advertir la presencia de ninguna persona, toma el teléfono celular.

Charles Muñoz Flores

20/02/2026 11:20

Robo quedó grabado en el mercado 7 Calles. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un sujeto es buscado tras haber ingresado a una tienda de ropa en el mercado 7 Calles en Santa Cruz y sustraer un teléfono celular, hecho que quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

De acuerdo con el material audiovisual, de aproximadamente 28 segundos de duración, el hombre vestía una solera blanca, pantalón azul y portaba una mochila. Además, llevaba una bolsa negra en la mano izquierda. En las imágenes se observa cómo el individuo se detiene frente al negocio y, tras verificar el entorno, decide ingresar.

Una vez en el interior del local, el sujeto espía cuidadosamente y, al no advertir la presencia de ninguna persona, toma el teléfono celular. Posteriormente, esconde el dispositivo entre sus pertenencias y se retira del establecimiento con aparente tranquilidad, como si nada hubiera ocurrido.

El hecho generó preocupación entre comerciantes del mercado 7 Calles, quienes piden mayor vigilancia en la zona y solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar al responsable. El video ya circula en redes sociales con el objetivo de dar con el paradero del sospechoso.

A continuación, el video:

 

 

