Sporting Santa Cruz apuesta al modelo europeo para formar futbolistas talentosos

La capital cruceña suma un nuevo proyecto deportivo. Se trata de la Academia Sporting Santa Cruz, una iniciativa que apunta a transformar la formación de futbolistas en Bolivia mediante un enfoque estructurado, tecnológico y profesional.

El impulsor del proyecto, Rodrigo Marion, explicó que la academia trabajará con un método europeo vinculado a la estructura del Manchester City, modelo que también fue aplicado en clubes como Bolívar y New York City. La intención es implementar herramientas modernas que potencien el desarrollo técnico y físico desde edades tempranas.

“Es un nuevo club que empieza desde la siguiente semana, donde se trabajará con tecnología europea por medio del Manchester City, modelo que se manejó con Bolívar y New York City. Sporting Santa Cruz se centra mucho en la formación integral del jugador; nos interesa el crecimiento sano del niño" explicó.

Además, señaló que el proyecto surge como respuesta a las deficiencias estructurales del fútbol boliviano, que —según su visión— limitan la proyección internacional de nuevos talentos.

“Hay una carencia en los jugadores y en la infraestructura boliviana. Desde ahí nace la idea de crear este proyecto y ponerlo en marcha, porque ese obstáculo no permite que niños, niñas y futbolistas salgan al exterior para demostrar su talento”.

Marion remarcó que no basta con contar con instalaciones adecuadas, sino que es fundamental trabajar bajo un plan metodológico sólido y acorde a las exigencias del fútbol moderno, remarcó

“El segundo paso es el programa. Sin una buena infraestructura y un buen plan de trabajo es imposible que nazcan talentos. Hoy por hoy el fútbol se ha vuelto muy técnico y muy profesional; los países europeos ya trabajan con este método”.

El impulsor del proyecto explicó que la iniciativa contempla la creación de un ecosistema integral que combine formación, apoyo económico y proyección internacional.

“Un HUB deportivo es un ecosistema donde tendremos un centro de alto rendimiento. Por medio de Sporting Santa Cruz vamos a tener una fundación que nos ayudará a generar fondos para apoyar a los niños que no tienen recursos y puedan estar en ese centro. Además, estamos en la fase dos ejecutando un hotel para delegaciones y traer equipos del extranjero para competir en Libertadores o Sudamericana”.

Finalmente, detalló que la tercera fase apunta a ofrecer una alternativa académica dentro del ámbito deportivo para quienes no logren consolidarse como futbolistas profesionales.

“La tercera fase es la universidad del deporte. Somos muy ambiciosos con este proyecto porque aquí cerramos el ciclo: tenemos el centro de alto rendimiento, niños y niñas vienen con el sueño de ser profesionales en el fútbol, pero sabemos que el porcentaje que llega a jugar profesionalmente es muy bajo. El otro porcentaje puede continuar una carrera paralela dentro del deporte, ya sea como psicólogos deportivos, nutricionistas, médicos, profesores o entrenadores. Hay un sinfín de ramas que se pueden estudiar en este ámbito”, avizoró Marion.

