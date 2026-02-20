El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Indígena, luego de que no se presentara por segunda vez a su declaración informativa ante la Fiscalía de La Paz.

La medida fue asumida tras la inasistencia reiterada de la exautoridad, quien argumentó problemas de salud como motivo para no acudir a la citación fiscal. La orden busca garantizar su asistencia en el proceso que investiga el uso de recursos del estado.

La familia del fallecido exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, expresó su expectativa de que la justicia actúe en el programa Que No Me Pierda (QNMP). Marco Aramayo, hijo, afirmó que Achacollo permanece en el país y cuestionó la falta de ejecución de la orden.

“Quiero hacer una aclaración, antes de carnavales tuve la oportunidad de ver en persona a Nemesia Achacollo comprando carne en una tienda conocida, ella está aquí, tengo fotos, así que sé que está aquí en Bolivia”, declaró.

Asimismo, el abogado de la familia, Joel Lara, recordó que en 2024, Achacollo fue sobreseída junto a otras exautoridades, decisión que consideran debe ser revisada en el marco de las nuevas actuaciones fiscales.

Según la familia Aramayo, el exdirector denunció en su momento presuntas irregularidades tras una auditoría interna que apuntaba a responsabilidades en la aprobación y ejecución de proyectos financiados por el Fondo Indígena.

La Fiscalía deberá ejecutar la orden de aprehensión y continuar con la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en uno de los casos más emblemáticos vinculados al manejo de recursos públicos.

