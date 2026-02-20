Isaac Fernández apuesta por una La Paz moderna, accesible y descentralizada

En el marco del proceso electoral subnacional, el candidato a la Alcaldía de La Paz por la Alianza Unidos Por Los Pueblos (A-UPP), Isaac Fernández, presentó sus principales propuestas orientadas a modernizar la ciudad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y optimizar la gestión urbana.

Fernández, arquitecto de profesión y de 49 años, cuenta con más de dos décadas de experiencia en la administración municipal, donde desempeñó diferentes funciones hasta llegar a ser concejal. El candidato afirma que este recorrido le permitió conocer de cerca las necesidades estructurales y sociales del municipio.

Entre sus principales ejes de propuesta destaca la construcción de una “La Paz moderna”, con mayor conectividad entre el centro y las laderas, a través de obras que faciliten la movilidad y mejoren las condiciones de habitabilidad para todos los sectores de la población.

Asimismo, plantea la creación de un centro público de rehabilitación para personas con discapacidad, además de impulsar obras urbanas que faciliten el desplazamiento de ciudadanos con limitaciones visuales o auditivas, promoviendo una ciudad inclusiva y accesible.

En materia de planificación urbana, Fernández propone desconcentrar los servicios municipales mediante el fortalecimiento de los macrodistritos, con la instalación de mercados, hospitales y oficinas públicas en distintas zonas, para evitar la saturación del centro paceño y acercar los servicios a los barrios.

Respecto al transporte público, el candidato señaló que impulsará procesos de socialización con los vecinos para evaluar el servicio y aplicar sanciones a los operadores que no cumplan con las condiciones establecidas, incluyendo la revocatoria de líneas en casos de incumplimiento.

Fernández aseguró que su experiencia en gestión pública le permite plantear soluciones concretas y sostenibles para la ciudad, con el objetivo de responder a las demandas históricas de los paceños y encaminar una transformación urbana integral.

Mira la programación en Red Uno Play