Dos aprehendidos con droga y 18 arrestados tras operativos en el Plan 3000; buscan a cabecilla de pandillas

La Policía ejecutó distintos operativos en la zona del Plan 3000, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que dejaron como resultado 18 personas arrestadas por infringir la Ley 259, un arrestado por violencia intrafamiliar en el marco de la Ley 348 y dos jóvenes aprehendidos por posesión de sustancias controladas.

El coronel Edsson Rojas, comandante de la EPI-3 del Plan Tres Mil, informó que los patrullajes se realizaron en diferentes barrios del Distrito 8, dependiente del Comando Andrés Ibáñez.

“Se ha arrestado también a una persona por haber infringido la Ley 348 por violencia intrafamiliar y se ha tenido dos personas de 20 y 21 años en posesión de sustancias controladas, 28 sobrecitos, quienes han sido remitidos a dependencias de la Felcn”, señaló la autoridad policial.

Los dos aprehendidos fueron derivados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para las investigaciones correspondientes.

Refuerzo policial tras riñas en Carnaval

Rojas explicó que el objetivo de los operativos es brindar certidumbre a los vecinos, ante la presencia de grupos juveniles que conforman pandillas y que durante los días de Carnaval protagonizaron enfrentamientos.

Según el jefe policial, estos grupos fueron vistos lanzándose piedras, objetos contundentes y armas punzocortantes, incluso machetes, hechos que quedaron registrados en filmaciones realizadas por los propios vecinos.

Ante esta situación, el Comando Departamental dispuso el incremento de efectivos policiales con apoyo de unidades como Delta, PAC y UTOP, que actualmente realizan patrullajes conjuntos en la zona.

Buscan identificar a cabecillas

La autoridad policial indicó que la finalidad es desarticular e identificar a los líderes de estas pandillas, quienes estarían generando zozobra mediante robos, atracos y daños a propiedades privadas.

“Esperamos que en los próximos días tengamos identificados y aprehendidos a estos jóvenes que están liderando estas pandillas”, sostuvo.

Asimismo, Rojas precisó que los operativos no se limitan al Plan 3000, sino que se realizan en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de prevenir hechos delictivos cometidos con armas blancas y armas de fuego.

La Policía anunció que los controles continuarán en los próximos días como parte del plan de seguridad preventiva en la capital cruceña.

