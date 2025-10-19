TEMAS DE HOY:
ciudadano ABUSO SEXUAL Extranjero capturado

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Operativos policiales en los puentes durante la jornada electoral en Cochabamba

La Policía intensificó los controles vehiculares en puntos estratégicos como el puente Cobija. Solo circulan autos con autorización.

Ligia Portillo

19/10/2025 12:35

Operativos policiales en los puentes durante la jornada electoral en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante esta jornada electoral, Cochabamba amaneció bajo un fuerte despliegue policial. En puntos estratégicos como el puente Cobija, efectivos del orden realizan exhaustivos controles a todos los vehículos que intentan cruzar la zona, verificando que cuenten con la autorización correspondiente del Tribunal Departamental Electoral (TDE).

Los uniformados revisan minuciosamente cada automóvil y sólo permiten la circulación de aquellos que presentan los permisos oficiales. De acuerdo con el reporte desde el lugar, la mayoría de la población decidió trasladarse a pie o en bicicleta, respetando las restricciones de tránsito dispuestas para garantizar el desarrollo tranquilo de la jornada.

“Los controles son estrictos; únicamente pueden circular los vehículos autorizados. Hemos visto pasar ambulancias y móviles de emergencia que sí cuentan con el permiso correspondiente”, informó la periodista desde el Puente Cobija.

El operativo policial se extiende a otros puentes troncales y accesos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de evitar aglomeraciones, garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas electorales.

Con escaso tránsito vehicular y presencia permanente de agentes, Cochabamba vive una jornada electoral en calma pero bajo constante supervisión policial.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Uno decide

14:00

Uno decide

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Uno decide

14:00

Uno decide

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD