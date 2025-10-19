Rodrigo Paz llama a la unidad y a la participación de los ciudadanos en las urnas

La jornada electoral en Bolivia comenzó con momentos de emoción y un claro llamado a la participación ciudadana. El candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz, acompañó a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, hasta la Unidad Educativa de San Lorenzo (Tarija) para emitir su voto en la mesa número 10.

“Lo más importante es votar, votar, votar. Elija usted al que quiera, pero participe. Este es un momento de cambio, de renovación. Bolivia cierra 200 años de un ciclo y empieza uno nuevo”, afirmó Rodrigo Paz, resaltando la relevancia de ejercer el derecho al voto en esta histórica jornada.

El candidato recordó también que la jornada comenzó con un acto familiar y de fe: “Esta mañana rezamos muy temprano en la capillita donde hemos bautizado y celebrado matrimonios familiares. Pedimos a Dios que ilumine a los bolivianos para su voto. Acompaño a mi padre en este momento y espero poder llegar también a La Paz y Santa Cruz para continuar esta jornada”, explicó.

Rodrigo Paz subrayó además la necesidad de dejar atrás las divisiones políticas: “Después de la elección, debemos ejercer la unidad. Basta de la guerra sucia; culminó una etapa muy desagradable, pero esta es la libertad que tiene el pueblo de poder votar, definir y, a partir de ello, gobernar entre todos los bolivianos”.

El expresidente Jaime Paz Zamora, visiblemente emocionado hasta las lágrimas, expresó su orgullo por acompañar a su hijo: “Llego para emitir mi voto por el candidato… y el candidato es mi hijo”. Ambos realizaron el voto asistido mientras recibían el cariño de vecinos y seguidores.

Rodrigo Paz concluyó su mensaje con un llamado claro a la ciudadanía: participar activamente, elegir con conciencia y confiar en que este ejercicio democrático abrirá un nuevo ciclo para Bolivia.

