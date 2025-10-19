El presidente de Bolivia, Luis Arce emitió su voto en La Paz en la segunda vuelta electoral

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, emitió su voto esta mañana en la Unidad Educativa Miguel de Cervantes, cumpliendo con su derecho y deber democrático en esta segunda vuelta electoral.

A su llegada, Arce fue recibido por personal electoral y autoridades locales, y se dirigió a las urnas para participar de un proceso que definirá al sucesor en la presidencia del país. Los candidatos en contienda son Rodrigo Paz y Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

Tras emitir su voto, Arce se dirigió a la ciudadanía con un mensaje enfocado en la responsabilidad democrática: “Exhortamos al pueblo boliviano a acudir a los puntos de votación y respetar los resultados de estas elecciones. El pueblo es quien decide en las urnas y todos debemos aceptar la voluntad popular”, señaló.

El mandatario destacó también la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del gobierno nacional en garantizar un proceso transparente, asegurando que la población ha demostrado un compromiso sólido con la democracia desde 2020.

Con este acto, Arce marca el inicio de una jornada electoral que se espera con gran participación ciudadana en todo el país. Los resultados se conocerán una vez finalizado el conteo oficial en los recintos electorales.

