Cochabamba: 15 vehículos retenidos y más de 200 policías desplegados

Cochabamba amaneció hoy con una fuerte presencia policial en las principales vías y accesos al departamento, en cumplimiento del auto de buen gobierno que rige durante esta jornada electoral. Más de 200 efectivos de la Dirección Departamental de Tránsito se encuentran desplegados para garantizar el orden y la seguridad de los votantes.

Los controles, según informó el coronel a cargo, han dejado hasta el momento 15 infractores, sorprendidos circulando sin la autorización correspondiente en zonas como Valle Alto, Valle Bajo, Sacaba y Cercado. Los vehículos fueron retenidos en las unidades policiales más cercanas, aunque los conductores mantendrán la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio.

“Al momento no se reportan personas en estado de ebriedad; los controles continuarán durante toda la jornada para garantizar que se cumpla la normativa”, indicó el coronel.

En las carreteras que conectan Cochabamba con el interior del país, el flujo vehicular es significativamente menor al habitual. Solo circulan jurados electorales, personal de salud y los propios efectivos policiales que se trasladan a distintos puntos del departamento. La mañana comenzó con chubascos y un cielo completamente nublado, pero la jornada electoral sigue su curso bajo estricta supervisión de las autoridades.

Con estos operativos, Cochabamba asegura un inicio de votación ordenado, cumpliendo con todas las disposiciones del auto de buen gobierno, mientras la ciudadanía acude a las urnas en esta jornada decisiva para el país.

