El TSE aclara que no prohíbe el uso de celulares en recintos de votación

En las últimas horas circuló en redes sociales un supuesto comunicado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que prohibía el ingreso de equipos electrónicos —como celulares, cámaras o tablets— a los recintos de votación durante la jornada electoral de este domingo.

Sin embargo, el TSE aclaró oficialmente que dicho documento es falso y que no fue emitido por la institución, exhortando a la ciudadanía a no dejarse confundir por información no verificada.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, se refirió al tema en contacto con los medios, en el marco de las actividades previas a la apertura de mesas de sufragio. “Queremos invitar a los ciudadanos a personarse a los recintos, observar el escrutinio y sacar fotografías, para que ustedes mismos puedan verificar los resultados y aportar a la transparencia del proceso electoral”, afirmó.

Ávila recordó que la jornada electoral inicia oficialmente a las 7:00 de la mañana con el acto inaugural y que a las 8:00 se prevé la apertura de las 34.000 mesas de votación en todo el país. El cierre está programado para las 4:00 de la tarde, y alrededor de las 8:00 de la noche, el TSE dará a conocer los primeros resultados del sistema de conteo rápido.

Asimismo, reiteró que el carnet de identidad, incluso con hasta un año de vencimiento, es el único documento válido para ejercer el voto. “Pedimos puntualidad a los jurados electorales y compromiso a la ciudadanía para vivir una jornada democrática y transparente”, añadió.

El TSE pidió a la población informarse solo por los canales oficiales y no compartir contenidos falsos que puedan generar confusión en el desarrollo del proceso electoral.

