Nacionales

El TSE aclara que no prohíbe el uso de celulares en recintos de votación

El Tribunal Supremo Electoral hizo referencia a un documento que circula en redes sociales y aclara que los votantes sí pueden llevar sus celulares y sacar fotografías, como parte de las medidas de transparencia del proceso electoral.

Ligia Portillo

19/10/2025 6:57

El TSE desmiente comunicado falso que prohíbe el uso de celulares en recintos de votación. Foto: Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En las últimas horas circuló en redes sociales un supuesto comunicado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que prohibía el ingreso de equipos electrónicos —como celulares, cámaras o tablets— a los recintos de votación durante la jornada electoral de este domingo.

Sin embargo, el TSE aclaró oficialmente que dicho documento es falso y que no fue emitido por la institución, exhortando a la ciudadanía a no dejarse confundir por información no verificada.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, se refirió al tema en contacto con los medios, en el marco de las actividades previas a la apertura de mesas de sufragio. “Queremos invitar a los ciudadanos a personarse a los recintos, observar el escrutinio y sacar fotografías, para que ustedes mismos puedan verificar los resultados y aportar a la transparencia del proceso electoral”, afirmó.

Ávila recordó que la jornada electoral inicia oficialmente a las 7:00 de la mañana con el acto inaugural y que a las 8:00 se prevé la apertura de las 34.000 mesas de votación en todo el país. El cierre está programado para las 4:00 de la tarde, y alrededor de las 8:00 de la noche, el TSE dará a conocer los primeros resultados del sistema de conteo rápido.

Asimismo, reiteró que el carnet de identidad, incluso con hasta un año de vencimiento, es el único documento válido para ejercer el voto. “Pedimos puntualidad a los jurados electorales y compromiso a la ciudadanía para vivir una jornada democrática y transparente”, añadió.

El TSE pidió a la población informarse solo por los canales oficiales y no compartir contenidos falsos que puedan generar confusión en el desarrollo del proceso electoral.

 

