Quillacollo lista para una histórica segunda vuelta electoral

El municipio de Quillacollo registra intensa actividad en el Colegio Nacional Quillacollo, uno de los centros de votación más concurridos de la región.

Según reporta nuestro corresponsal Denis Rodríguez, desde tempranas horas se observa movimiento constante mientras se instalan las mesas de votación y se ultiman los detalles para dar inicio a esta jornada que marcará un hito en la historia electoral del país.

“La mayoría de las mesas ya están completamente armadas, aunque algunas aún se encuentran en preparación. La expectativa es que los ciudadanos lleguen pronto para emitir su voto en esta segunda vuelta histórica”, señaló Rodríguez.

Se espera que la participación ciudadana sea alta, no solo en Quillacollo sino en diferentes puntos de Cochabamba, en una jornada que promete definiciones cruciales para el futuro del país.

Mira la programación en Red Uno Play