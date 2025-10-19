Así inicia la jornada electoral en el Trópico de Cochabamba

La región del Trópico de Cochabamba comenzó este domingo su jornada electoral cumpliendo con el auto de buen gobierno, con normalidad y seguridad.

Desde primeras horas de la mañana, los jurados electorales se encontraban en la Unidad Educativa "Francisco Vignaud" de Villa Tunari, donde aguardaban la apertura de las mesas de votación prevista para las 8:00. Los funcionarios electorales se dedicaron a organizar el material contenido en las maletas electorales y a preparar todo lo necesario para el correcto desarrollo de la votación.

La seguridad está garantizada. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas en toda la región, incluyendo los municipios de Chimoré, Ivirgarzama, Xinahota y Entre Ríos, para custodiar el material electoral y garantizar un proceso seguro.

Se espera que, a partir de las 8:00, los votantes habilitados en esta zona comiencen a acudir a las urnas, mientras que el equipo logístico ya está totalmente desplegado y preparado para atender a la población. La jornada en el Trópico se desarrolla de manera ordenada y sin contratiempos, marcando un inicio tranquilo de la elección en esta importante región de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play