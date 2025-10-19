La impuntualidad marcó la jornada de votación de bolivianos en España

La jornada electoral para bolivianos residentes en el exterior comenzó con expectativas y algunos contratiempos en España. Un total de 82.273 ciudadanos están habilitados para votar en nueve ciudades: Palma de Mallorca, Bilbao, Granada, Sevilla, Málaga, Murcia, Madrid, Barcelona y Valencia. Para supervisar la votación, fueron designados 1.554 jurados electorales.

Mariano Merdugo, reportando desde España, informó que la apertura de los centros se vio afectada por impuntualidad de los jurados electorales, quienes debían iniciar la votación a las 8:00 de la mañana. Este retraso generó quejas de los votantes, quienes denunciaron que se les obligaba a esperar para ejercer su derecho al voto.

El objetivo de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es superar la participación del 17 de agosto, cuando el 86% de los ciudadanos habilitados emitieron su voto en el exterior, sumando 34.000 votos en España.

A pesar de los inconvenientes, la jornada continúa y se espera que la votación se normalice en las próximas horas, mientras Bolivia inicia su proceso electoral en simultáneo.

Los bolivianos en el exterior representan cerca de 22 países que participan en esta jornada electoral, destacando la importancia de garantizar la transparencia y puntualidad en cada recinto de votación.

