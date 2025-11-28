Presidente emite comunicado de solidaridad por la salud de esposa del vicepresidente Lara

El presidente Rodrigo Paz expresó este viernes su solidaridad con la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, quien se encuentra en delicado estado de salud tras ser internada de urgencia en Santa Cruz.

A través de un comunicado oficial, el mandatario manifestó su apoyo y acompañamiento en este momento crítico para la familia Lara Romero.

“Extendemos nuestro más sincero respaldo. Con fortaleza, unidad y fe en Dios, confiamos en que superarán juntos este desafío”, señala el pronunciamiento difundido por la Presidencia.

Mire el comunicado:

