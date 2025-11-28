TEMAS DE HOY:
Franklin Flores Niña atropellada trufi atropelló niña

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Presidente emite comunicado de solidaridad por la salud de esposa del vicepresidente Lara

A través de un comunicado oficial, el mandatario manifestó su apoyo y acompañamiento en este momento difícil, enviando un mensaje de fortaleza a Diana Romero y a toda su familia.

Hans Franco

28/11/2025 16:49

La Paz

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz expresó este viernes su solidaridad con la diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edmand Lara, quien se encuentra en delicado estado de salud tras ser internada de urgencia en Santa Cruz.

A través de un comunicado oficial, el mandatario manifestó su apoyo y acompañamiento en este momento crítico para la familia Lara Romero.

Extendemos nuestro más sincero respaldo. Con fortaleza, unidad y fe en Dios, confiamos en que superarán juntos este desafío”, señala el pronunciamiento difundido por la Presidencia.

Mire el comunicado: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD