Paz anuncia auditoría a ENDE y advierte que BoA opera al 50% de su capacidad

El presidente Rodrigo Paz anunció este miércoles que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) será sometida a auditorías y una reorganización institucional, con el objetivo de mejorar el servicio eléctrico y hacerla más eficiente.

Desde instalaciones de ENDE Corporación, el mandatario explicó que se impulsarán cambios normativos y ajustes administrativos para garantizar que la empresa estatal "trabaje para los bolivianos y les sirva de buena manera".

“Tenemos que reestructurar la empresa. La meritocracia será preponderante para sacar adelante, con eficiencia, no solo a ENDE central, sino también a sus 10 filiales”, afirmó Paz.

Paz: “BoA opera solo al 50%”

Durante la misma intervención, Paz se refirió también a la situación crítica de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). Indicó que la empresa opera actualmente con apenas el 50% de su capacidad, lo que ha afectado la cobertura de rutas y la calidad del servicio.

Anunció que sostendrá una reunión con el gerente de la aerolínea para evaluar soluciones urgentes. “Esta situación debe ser atendida en esta gestión”, remarcó.

“También tenemos un encuentro con el gerente de BoA. Tenemos muchas cosas que hablar. Les adelanto que a BoA le han dejado con el 50% de sus capacidades para dar servicio a Bolivia, y eso constituye una traición a la Patria”, manifestó el presidente.

"Nos dejaron 40 mil millones en deuda"

Paz aprovechó para describir el estado financiero del país, afirmando que su administración recibió una carga pesada.

“Llevamos 18 días y en 18 días nos toca gestionar 20 años que se han llevado 60.000 millones del gas, y nos están dejando 40.000 millones en deuda, interna y externa”, declaró.

