“El Ministerio de Justicia ha muerto": las frases más fuertes de Rodrigo Paz sobre el cierre oficial

Este jueves el presidente Rodrigo Paz anunció el cierre del Ministerio de Justicia, aludiendo que esta le ha hecho mucho daño al país por la injerencia política y reiteró que su Gobierno impulsará reformas profundas para garantizar transparencia y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Te presentamos las frases que más han destacado durante el anuncio del cierre del Ministerio, a través de una conferencia de prensa.

“Esta tarde le anuncio al país: se acabó el Ministerio de la persecución, se acabó el Ministerio de la injusticia, se acabó el Ministerio que vendía sentencias”.

“Ningún político, sea presidente, vicepresidente, senador, diputado, ministro, nunca más habrá la injerencia de la política en la justicia”.

“Ese paso se da (cerrar el Ministerio de Justicia) para dar las garantías al sistema judicial y a sus reformas, este paso se para trabajar de forma conjunta con todas las instituciones del país, en función a una mejor justicia”.

“Si no hay justicia en Bolivia, no hay democracia en Bolivia. Si la justicia es mala, la democracia es mala. Por ende, debemos construir una buena noticia y una buena democracia”.

“Bolivianos y bolivianas no habrá más persecución política en Bolivia”.

“El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterradito para que no vuelva el terrorismo de estado a perseguir a los bolivianos”.

