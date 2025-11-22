Lluvias dejan carreteras intransitables: Vehículos quedaron varados por cinco días en La Asunta

Las intensas lluvias que se registran en el país continúan provocando severos daños, y en La Paz la situación se tornó crítica en la ruta Chamaca–Asunta, donde el tránsito quedó paralizado durante cinco días debido a la caída de una enorme roca y el mal estado de la carretera.

De acuerdo con el relato de los pobladores, el transporte no pudo circular por la zona desde hace casi una semana, lo que afectó a conductores, comerciantes y comunidades rurales que dependen de esta vía para abastecerse.

“Con este son cinco días que no pudieron ingresar, ahora las maquinarias están delante de ellos abriendo el paso, en el sector de San Bartolomé”, informó un comunario que vive en el lugar.

Tras una intensa labor de maquinaria pesada, finalmente los camiones que permanecían varados pudieron retomar su viaje, aliviando la preocupación de los transportistas y permitiendo restablecer parcialmente la circulación.

“Es lamentable lo que nos pasó aquí en el municipio de La Asunta. Cinco días los transportistas seguimos sufriendo, pero qué vamos a hacer”, lamentó uno de los conductores afectados.

La caída de la roca en San Bartolomé y los deslizamientos provocados por las lluvias generaron temor entre los habitantes y dejaron la vía totalmente obstruida. Los pobladores advierten que no solo este tramo está afectado, sino también otros sectores cercanos, por lo que exigen una pronta intervención de las autoridades para garantizar la transitabilidad y evitar nuevos riesgos.

