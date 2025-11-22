“Una chatarra”: mujer recupera su flota tras ser incautada hace cuatro años y denuncia perjuicio

La propietaria de una flota incautada hace cuatro años en el marco de una investigación por el delito de trata y tráfico de personas, recibió su vehículo esta semana en condiciones de chatarra total, con gran parte de sus componentes esenciales desmantelados.

Verónica Loayza, la dueña afectada, expresó su profunda frustración e impotencia entre lágrimas al inspeccionar el bus, que fue confiscado en 2021 por la Policía (Felcc) bajo la sospecha de haber transportado presuntos ciudadanos haitianos involucrados en la red de tráfico. Loayza asegura no haber tenido ninguna participación en el ilícito.

"Una chatarra": El doloroso estado del vehículo

Tras un proceso legal de cuatro años para recuperar su herramienta de trabajo, el bus fue finalmente devuelto, pero su estado dejó en evidencia la negligencia y el mal manejo durante su custodia: Le faltaban doce asientos, el parachoques y la totalidad de los controles e instrumentos necesarios para la conducción. Además, el baño se encontraba completamente "carcomido" y en condiciones deplorables.

"Ya finalmente (nos devolvieron), pero ¿de qué nos sirve? Una chatarra", exclamó Loayza mientras mostraba los destrozos. "¿Cuánto he gastado con los abogados? ¿Cuánto he gastado en las apelaciones?", agregó.

Loayza también criticó la inacción del Ministerio Público y la Policía en el caso que motivó la incautación inicial. "Incautaron la flota por llevar pasajeros supuestamente haitianos y hasta el día de hoy, el Ministerio Público, la Policía, no ha hecho nada contra estos infractores. No han comprobado, no han demostrado, no hay avance. Son cinco años", manifestó la afectada.

Ante el perjuicio económico y moral, Loayza anunció que no solo buscará la unión de los transportistas, sino que también acudirá a organismos internacionales para denunciar la situación y la negligencia de las autoridades.

