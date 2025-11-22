Intervienen el INRA por denuncias de presunta corrupción

El Viceministerio de Autonomías intervino este viernes las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en La Paz, tras denuncias de presuntas irregularidades en la firma de resoluciones relacionadas con la gestión de tierras.

La viceministra Andrea Barrientos informó que se realizará una investigación minuciosa sobre toda la documentación emitida recientemente.

Barrientos advirtió que todas las resoluciones firmadas después del 7 de noviembre “no gozan de ningún tipo de legitimidad” y deberán ser sometidas a una revisión exhaustiva. Según la autoridad, existirían firmas irregulares en documentos que presuntamente favorecen a personas vinculadas al anterior gobierno.

Asimismo, denunció que en los departamentos de Beni y Pando se habrían emitido instrucciones para permitir el ingreso de avasalladores a zonas que actualmente se encuentran en plena zafra.

“El INRA en Beni y en Pando ha dado instrucción para que avasalladores puedan entrar a lugares que en este momento están en zafra”, sostuvo.

Durante la intervención, Barrientos constató la ausencia del director nacional del INRA en su despacho.

“A pesar de estar recibiendo un sueldo, no supieron decirme dónde está ni qué está haciendo. No tenemos idea, pero vamos a tomar las medidas correspondientes”, afirmó.

Finalmente, la viceministra confirmó que el INRA pasará a depender del Ministerio de la Presidencia, bajo la creación de un Viceministerio de Tierra, instancia que será responsable de designar al nuevo director de la institución.

Mira la programación en Red Uno Play