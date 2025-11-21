Continúa la búsqueda de desaparecidos en Achira tras cinco días de la emergencia

A cinco días del desbordamiento que afectó a la localidad de Achira, en el municipio de Samaipata, departamento de Santa Cruz, las labores de rescate y limpieza continúan, mientras se busca a dos personas que permanecen desaparecidas. La emergencia dejó graves daños materiales y comprometió la seguridad de varias familias.

Las autoridades locales, junto a equipos de la gobernación de Santa Cruz y voluntarios, trabajan arduamente para retirar lodo, palizada y escombros arrastrados desde la zona alta de la localidad.

El alcalde de Samaipata, Eustaquio Casillas, detalló que, hasta el momento, se ha logrado remover aproximadamente un 30% del material acumulado.

“Nos falta mucho más por hacer. Lo que más nos preocupa son las personas damnificadas, a las que debemos facilitar el acceso y también para que los equipos de rescate puedan limpiar el interior de las casas afectadas”, señaló.

Se destacó la colaboración de maquinaria pesada proporcionada tanto por la alcaldía como por la gobernación y el sector privado, además de la participación de vecinos y voluntarios que han acudido a apoyar las tareas de emergencia.

El pronóstico de lluvias preocupa a las autoridades, ya que podría complicar las labores de rescate y limpieza. Sin embargo, el alcalde expresó su esperanza de que no se registren precipitaciones durante la jornada.

Entre las personas desaparecidas fueron identificadas Ramona Banega, de 87 años, y Verónica Peña, de 23, quienes no han sido localizadas desde el pasado lunes 17 de noviembre.

Mira la programación en Red Uno Play