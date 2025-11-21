La reunión entre el gobernador y los comunarios de Achira concluyó con el compromiso de mantener activas las labores de búsqueda de las dos mujeres desaparecidas tras la riada ocurrida este lunes.

El director de Coordinación Territorial de la Gobernación, Alejandro Quezada, informó que también continuarán los trabajos de limpieza con maquinaria pesada en la zona afectada.

“Tenemos alrededor de 40 rescatistas trabajando en la búsqueda de las dos personas desaparecidas; hay varios trabajos que debemos hacer con maquinaria. Contamos con el apoyo del Sedcam, la Alcaldía y la ABC”, detalló Quezada desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

Labores continúan el viernes

Para este viernes se prevé retomar los trabajos desde las 06:00, una vez se haya completado la carga de combustible de la maquinaria desplazada.

“No vamos a parar, esperamos que la gente nos siga apoyando. El mandato del gobernador es claro: no salir de aquí hasta que la gente esté restablecida”, recalcó Quezada.

