“Es un peligro para los niños”: Vecinos preocupados por lagartos que rondan calles de la Virgen de Luján

Los vecinos del barrio San Antonio, en la zona de la avenida Virgen de Luján, viven días de preocupación por la presencia de al menos dos yacarés pequeños que habrían hecho del lote baldío e inundado de la zona su refugio habitual. El terreno, completamente deshabitado y cubierto de maleza, se ha convertido en un foco de alarma para las familias que circulan a diario por el sector.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los reptiles ya no solo aparecen durante las noches, sino que también se dejan ver a plena luz del día.

“Este bicho ya no le huye a la gente. Se campea hasta de día por el camino y por las calles”, relató un vecino que asegura haberlos visto rondar desde la tarde. Otros habitantes señalan que los avistamientos son cada vez más frecuentes, incluso alrededor de las 16:00.

La situación genera temor, especialmente entre las familias con niños.

“Es un peligro para los chicos. Él los puede morder, y ya no le teme ni a la gente grande. De noche asusta a varias personas”, denunció otro habitante, visiblemente preocupado por la falta de control y la ausencia del propietario del lote.

Además del riesgo para los vecinos, se reporta la desaparición de pequeños animales domésticos en los alrededores.

“Conejitos, gatos… todo eso está desapareciendo. Yo creo que por eso ese animal pasa por este lado”, afirmó un residente, insinuando que los yacarés podrían estar alimentándose de las mascotas que rondan por el sector.

