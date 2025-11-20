¿Contra Jamaica o Surinam? ¿Con qué selección jugará Bolivia el primer partido del repechaje?

La FIFA programó para este jueves el sorteo de los partidos del repechaje, evento que se desarrollará en Zúrich, Suiza. José Claure, gerente de marketing de la FBF, informó que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, fue invitado por la FIFA para participar del sorteo. Además, se confirmó que el director técnico de la selección, Óscar Villegas, también estará presente.

“Lo que se prevé es estar una semana antes en México antes de los encuentros, para que la selección pueda estar tranquila”, manifestó Claure.

Sobre los posibles rivales de la selección en la repesca, Claure dijo que se debe analizar a ambos equipos. Jamaica se encuentra como uno de los posibles contrincantes y también la selección de Surinam.

Sin embargo, previo a los encuentros por el repechaje, La Verde se enfrentará a Perú en un partido amistoso en diciembre.

La selección boliviana de fútbol conocerá este jueves a su rival en el repechaje mundialista, instancia que marcará el inicio del camino hacia la próxima Copa del Mundo.

El sorteo se llevará a cabo desde las 08:00 de la mañana en Zúrich, Suiza, y podrá verse en vivo por la pantalla de la Red Uno de Bolivia y mediante su sitio web reduno.com.bo, con una previa desde las 07:45.

