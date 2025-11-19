¿Por qué La Verde enfrentará a un rival de Concacaf en el primer partido del repechaje?

A un día del sorteo del repechaje rumbo al Mundial 2026, Bolivia ya tiene un panorama de cuál podría ser su primer rival. Esto se debe a una decisión de la FIFA, que establece que dos selecciones de la misma confederación no pueden enfrentarse en el partido inicial.

En este contexto, Concacaf tendrá dos representantes en la competencia: Surinam y Jamaica. Dado que estas selecciones no pueden enfrentarse entre sí, cualquiera de las dos será rival de Bolivia en el primer encuentro, mientras que la otra se medirá contra Nueva Caledonia.

En la final del repechaje ya esperan los equipos de República Democrática del Congo e Irak. El sorteo se realizará este jueves desde las 08:00 de la mañana en Zúrich, Suiza.

