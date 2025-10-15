¡Atención Bolivia! Estas son las selecciones de Asia, África y Concacaf que lucharán por llegar al repechaje

En noviembre se conocerá qué selecciones de estas tres confederaciones clasifican a la repesca, donde ya esperan La Verde y Nueva Caledonia.
15/10/2025 12:31
Son tres las confederaciones que ya tienen a sus selecciones clasificadas para competir por un lugar en el repechaje mundialista. En el mes de noviembre se conocerá qué combinados accederán a los boletos, donde seis selecciones jugarán por dos cupos al Mundial: cuatro disputarán las semifinales y dos esperarán directamente en la final.
Por el lado de África, las selecciones que competirán por el repechaje mundialista son: Nigeria, ubicada en el puesto 45 del ranking FIFA; Camerún, en el 52; Congo, en el 60; y Gabón, en el 79.
En Asia, la situación no es más favorable para los intereses de La Verde, ya que las selecciones que pelean por un cupo al repechaje son Emiratos Árabes Unidos, en el puesto 67, e Irak, en el 58.
Mientras tanto, en la Concacaf, los equipos con posibilidad de acceder al repechaje son Costa Rica, situada en el puesto 47, y Jamaica, en el 69.
