Villegas sobre el partido con Rusia: “Nos costó encontrar salidas y cometimos errores”

El entrenador de la selección boliviana reconoció las dificultades en el duelo con los rusos y resaltó la importancia de seguir mejorando.

Martin Suarez Vargas

14/10/2025 19:24

Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana de fútbol. Foto: Internet.

El director técnico de la selección boliviana, Eduardo Villegas, analizó la derrota de Bolivia por 3-0 ante Rusia en Moscú y destacó que el encuentro sirvió para seguir creciendo como equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.

“Nos ha costado encontrar salida; producto de ello hemos cometido errores, justamente en nuestra creación. Han hecho un pressing muy bueno que nos ha costado, pero bueno, estos partidos son para sacar conclusiones y para ir mejorando”, expresó el entrenador.

Villegas también adelantó que el cuerpo técnico ya comenzó a estudiar a los próximos rivales: “Analizaremos a Corea y Japón, que le ganaron a Paraguay y Brasil. Estamos hablando de selecciones muy fuertes en las que debemos trabajar y corregir.”

El estratega nacional se refirió además al estado físico de Enzo Monteiro, quien sufrió un golpe durante el encuentro.

“Enzo está muy bien, es más, quiso volver a la cancha. No le habían informado que ya hicimos el cambio, pero él está en muy buenas condiciones y seguro volverá perfectamente a su club”, aseguró.

Bolivia enfrentará el 14 de noviembre a Corea del Sur y el 18 del mismo mes a Japón, en partidos preparatorios rumbo al repechaje mundialista que se disputará en marzo del próximo año.

