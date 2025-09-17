Villegas ya respira el repechaje: “Al que nos toque tenemos que ganar, porque queremos estar en el Mundial”

Óscar Villegas se refirió a la expectativa que genera la fase de repechaje para la clasificación al Mundial y destacó la madurez y capacidad de sus jugadores.

El director técnico afirmó:



"Siempre es duro, va ser difícil el repechaje, pero el que quiere llegar como decimos en el fútbol el que quiere ser campeón tiene que ganar al que esté en frente, así que lo que nos toque va ser para ganar porque queremos estar en el Mundial, no nos sentimos menos tampoco superiores pero de pronto esta selección ha ido demostrando que puede ser competitiva y que estos jóvenes están cada vez más maduros y cada vez más convencidos de su capacidad en base a eso creo que con estos partidos que vamos tener vamos a llegar bien."

El repechaje está programado para marzo del próximo año, mientras que los rivales de Bolivia se conocerán en noviembre, momento en el que se definirá el camino del equipo nacional hacia el Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play