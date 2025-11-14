Villegas destaca intensidad de La Verde pese a la derrota (0-2) ante Corea del Sur

La selección boliviana de fútbol cayó este viernes 0-2 frente a Corea del Sur en un partido amistoso preparatorio para el repechaje mundialista que se disputará en marzo en México. A pesar del resultado, Óscar Villegas, entrenador de La Verde, destacó el desempeño de sus jugadores.

"Creo que el partido se rompió con un gran tiro libre inatajable; hasta ese momento estaba para cualquiera. Me quedo con un buen rendimiento de mi plantel. Hemos sabido ser intensos frente a un rival que exige muchísimo y hemos respondido en gran parte del partido al vértigo que propuso el adversario", señaló Villegas tras el encuentro.

El entrenador enfatizó que su objetivo es mantener un alto nivel de intensidad durante los 90 minutos, trabajando de manera progresiva para llegar de la mejor manera posible al repechaje.

"Es un proceso que estamos llevando y a medida que pasan los partidos vamos creciendo", agregó.

Bolivia se prepara ahora para enfrentar a Japón este martes desde las 06:15 de la mañana, en el segundo encuentro en Asia como preparación de cara al crucial repechaje mundialista del próximo año.

