La reflexión de Villegas tras la derrota ante México: “Llegar bien a marzo eso es lo importante”

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, realizó un análisis del rendimiento de la Verde tras la derrota por 1-0 frente a México en el partido amistoso disputado en el estadio Tahuichi Aguilera, y destacó que el principal objetivo es llegar en buenas condiciones a los compromisos decisivos de marzo.

Villegas reconoció que, desde el resultado, el balance no fue positivo, aunque valoró el trabajo realizado por su equipo durante el encuentro.

“Desde el punto de vista del resultado es malo. Trabajamos, entrenamos y planteamos un partido para ganarlo. Producto de ello generamos 13 ocasiones y 13 finalizaciones al arco, pero en el último tercio de la cancha no pudimos concretar”, señaló.

El entrenador remarcó que, más allá de la falta de efectividad, el análisis del rendimiento deja aspectos alentadores.

“En el análisis propio del rendimiento hemos tenido un buen volumen de juego”, afirmó.

De cara al futuro inmediato, Villegas insistió en la importancia de llegar en óptimas condiciones al mes de marzo.

“Llegar bien a marzo es lo importante. Tener un febrero de mucho fútbol en el país y hacer el seguimiento de todo el trabajo”, explicó.

Finalmente, el seleccionador no descartó la posibilidad de disputar un amistoso más antes del repechaje, aunque aclaró que podría ser con un equipo alterno.

“Si se da algún partido más, tendremos la opción de jugar previo a ir a Monterrey, seguramente con pocos titulares. El plantel que logró el objetivo del repechaje no está completo”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play