Costa: “Estamos convencidos de que habrá lleno total en el Tahuichi”

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, informó que todo está listo para el partido que disputará la selección boliviana frente a Trinidad y Tobago este domingo en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz.

Costa señaló que la respuesta del público ha sido positiva y que gran parte de las entradas ya fueron adquiridas. “Hemos recibido el último reporte y prácticamente media taquilla ya está vendida. Estamos convencidos de que vamos a tener un lleno absoluto en el Ramón Tahuichi Aguilera”, afirmó.

El dirigente también explicó que, una vez concluido el compromiso, la delegación boliviana se trasladará directamente al aeropuerto internacional de Viru Viru para abordar un vuelo chárter rumbo a Monterrey, México, donde continuará su preparación.

Según detalló, el equipo se concentrará en un centro privado para que el cuerpo técnico, encabezado por el profesor Óscar Villegas, pueda trabajar de manera óptima antes de afrontar los siguientes encuentros. “Estoy convencido de que serán los dos partidos más importantes de los últimos 30 años”, sostuvo.

En relación con la seguridad del equipo y del evento, Costa aseguró que todo está plenamente garantizado. Indicó que existe coordinación con el sistema de seguridad del evento internacional, autoridades mexicanas y un equipo de seguridad privada contratado para la delegación.

Finalmente, sobre la situación de la selección de Irán, el presidente de la FBF señaló que hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de la FIFA. “Hasta ahora todo es especulación. Apenas tengamos algo oficial nos comunicará FIFA y, a la vez, informaremos a la opinión pública”, puntualizó.

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