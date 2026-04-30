[VIDEO] Brasileño no soportó una “bicicletinha” de Maraude, lo derribó y terminó expulsado

El delantero boliviano Jesús Maraude, de Always Ready, protagonizó una vistosa jugada que derivó en la expulsión del capitán de Mirassol FC, João Victor, en un duelo correspondiente a la Copa Libertadores.

La acción se produjo al minuto 75, cuando Maraude recibió el balón por la banda derecha y ejecutó una “bicicletinha” para eludir a su marcador. Luego intentó enganchar hacia afuera para desbordar, pero João Victor, visiblemente molesto por la maniobra, le propinó una patada por detrás que derribó al atacante boliviano.

El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja directa al defensor brasileño, dejando a su equipo con un hombre menos en un momento clave del encuentro.

Pese a la expulsión, Mirassol FC logró imponerse por 2-0, con goles de Carlos Eduardo a los 10 minutos y Alesson a los 80’, en un partido que tuvo tensión y una jugada que no pasó desapercibida.

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