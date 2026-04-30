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¿Por qué los futbolistas usan máscaras? La razón detrás de esta tendencia en el Mundial

Lejos de ser un accesorio estético, estas protecciones responden a lesiones faciales. Su uso está regulado y será cada vez más común en torneos internacionales.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 11:40

No es moda: la verdad sobre las máscaras que usan los futbolistas. Imagen GQ España.
Mundo

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Cada vez es más frecuente ver futbolistas con máscaras en el rostro durante los partidos, una imagen que podría repetirse en el próximo Mundial 2026. Sin embargo, su uso no tiene fines estéticos, sino estrictamente médicos.

Jugadores como Luka Modrić podrían recurrir a este tipo de protección en caso de lesiones, una práctica ya habitual en el fútbol internacional y también en ligas locales, como ocurrió con Santiago Sosa tras una fractura facial.

¿Por qué usan máscaras?

Las máscaras se utilizan principalmente cuando un jugador sufre lesiones en el rostro, como:

  • Fracturas nasales

  • Golpes en los pómulos

  • Lesiones en la órbita ocular

Este recurso permite que el futbolista vuelva a competir sin esperar una recuperación total, que en muchos casos puede tomar semanas o incluso meses.

Estas protecciones son diseñadas a medida, generalmente mediante tecnología de impresión 3D, y están fabricadas con materiales resistentes como policarbonato o fibra de carbono.

Su función es absorber y distribuir los impactos, reduciendo el riesgo de agravar la lesión.

Aunque son útiles, no son del todo cómodas: pueden limitar la visión periférica y generar incomodidad durante el juego.

¿Qué dice el reglamento?

El uso de máscaras está permitido bajo la Regla 4 del reglamento de la IFAB, que establece condiciones específicas:

  • Deben ser de material ligero, blando y acolchado

  • No pueden tener partes peligrosas o rígidas

  • No deben representar riesgo para ningún jugador

  • Deben mantener una apariencia acorde al uniforme

El uso de máscaras se ha consolidado como una solución efectiva para que los jugadores no se alejen de la competencia tras una lesión facial, marcando una tendencia que seguirá presente en torneos internacionales.

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