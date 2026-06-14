En una dura batalla, Escocia venció 1-0 a un combativo Haití

El seleccionado de Escocia se impuso 1-0 ante Haití. En el duelo por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026, el remate de John McGinn (27' 1T) fue la clave para la victoria.

A los 16 minutos del primer tiempo, el volante Scott McTominay tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

El mejor jugador del partido fue John McGinn. El centrocampista de Escocia marcó 1 gol, hizo 11 pases claves y buscó 2 veces el arco contrario.

Hannes Delcroix se destacó por su sólida defensa. El defensa de Haití tuvo un buen nivel por quitar 4 balones y despejar 3 pelotas peligrosas.

El técnico de Haití, Sébastien Migné, propuso una formación 4-4-2 con Jhony Placide en el arco; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix y Martin Expérience en la línea defensiva; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques y Ruben Providence en el medio; y Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor en el ataque.

Por su parte, el equipo de Steve Clarke salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Angus Gunn bajo los tres palos; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andrew Robertson en defensa; Ben Gannon Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson y John McGinn en la mitad de cancha; y Lawrence Shankland y Che Adams en la delantera.

Mustapha Ghorbal fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Boston.

El próximo partido de Haití en el Mundial será ante Brasil, mientras que Escocia enfrentará a Marruecos en el estadio Boston.

Cambios en Haití

60' 2T - Salió Louicius Deedson por Josue Casimir

75' 2T - Salió Wilson Isidor por Lenny Joseph

84' 2T - Salió Ruben Providence por Yassin Fortune

Amonestado en Haití:

38' 1T Jean-Ricner Bellegarde (Conducta antideportiva)

Cambios en Escocia

74' 2T - Salieron Ben Gannon Doak por Ryan Christie, Che Adams por Lyndon Dykes y Aaron Hickey por Nathan Patterson

82' 2T - Salieron John McGinn por Findlay Curtis y Lawrence Shankland por Kenny McLean

Amonestados en Escocia:

0' 2T Aaron Hickey (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 45' 2T Findlay Curtis (Conducta antideportiva) y 49' 2T Kenny McLean (Conducta antideportiva)

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