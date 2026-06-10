Portugal derrota a Nigeria antes de partir hacia el Mundial

Portugal venció este miércoles a Nigeria por 2-1 en el que fue el último partido de preparación de la selección dirigida por el español Roberto Martínez antes de partir hacia el Mundial de 2026.



Con la vista puesta en su arranque mundialista el próximo día 17 frente a la República Democrática del Congo, Martínez decidió poner a prueba a la selección que dirige contra Nigeria, cuya presión alta e imponente físico hicieron sudar a los lusos.



Ante esto, Portugal mostró su velocidad y en un rápido contraataque estuvo a punto de marcar, pero Cristiano Ronaldo, solo ante el portero, disparó fuera y poco después Nigeria respondió con un remate del delantero del Sevilla Akor Adams que se fue a pocos centímetros de la portería.



En su segunda visita a la portería nigeriana, Portugal logró el gol, obra de Pedro Neto en el minuto 23.



La jugada comenzó con un pase largo y preciso del exjugador del Barcelona Francisco Trincão hacia un Diogo Dalot aislado en la izquierda, desde donde pasó el balón a Neto, quien, con un disparo cruzado, abrió el marcador.



La ventaja lusitana duró hasta el 38', cuando Nigeria empató por medio de Adams, quien, en un contraataque, aprovechó su físico para superar a varios defensas y rematar entre las piernas del guardameta Diogo Costa.



Martínez cambió a todo el equipo para la segunda parte salvo a Diogo Costa y a Cristiano, que siguió desconectado con la meta rival y a fallando ocasiones claras de gol, pero salió del campo en el 64' entre una gran ovación.



El partido entró en una fase de poco ritmo que solo se rompió en el 75', cuando Francisco Conceição marcó el segundo gol de Portugal.



El extremo aceleró, se deshizo de su excompañero en el Oporto Zaidu y disparó con fuerza desde el lado derecho del área, dejando sin opciones al portero Okoye.



El encuentro también permitió a algunos integrantes de la selección portuguesa darse a ver ante Martínez: Trincão fue el más dinámico en la primera parte, el ex del Atlético de Madrid y del Barça João Félix tomó las riendas del ataque en la segunda, y Samú Costa, del Mallorca, fue fundamental para consolidar la defensa.



Portugal hará ahora las maletas para viajar el próximo viernes hacia el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, donde estará encuadrado en el grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y el Congo.



- Ficha Técnica:



2 - Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo (Cancelo, min.46), Rúben Dias (Araújo, min.46), Gonçalo Inácio (Veiga, min.46), Diogo Dalot (Mendes, min.46; Matheus Nunes, min.81); Vitinha (Samú Costa, min.46), João Neves (Rúben Neves, min.46), Bruno Fernandes (Bernardo Silva, min.46); Trincão (Conceição, min.46), Pedro Neto (Neto, min.46) y Cristiano Ronaldo (Ramos, min.64).



1 - Nigeria: Maduka Okoye; Calvin Bassey, Ajayi (Zaidu, min.61), Akpan (Bewene, min.60); Wilfried Ndidi (Onuachu, min. 61), Dele-Bashiru (Onyeka, min.61), Tochukwu Nnadi (Fernandez, min,79), Alex Iwobi (Otele, min.89); Moses Simon (Moffi, min.62) y Akor Adams (Onuachu, min.79).



Goles: 1-0: Neto, m.23; 1-1: Adams, min.38; 2-1: Conceição, min.75.



Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (ESP). Mostró la tarjeta amarilla a João Félix, de Portugal, y a Onyemaechi y a Zaidu, de Nigeria.



Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio Magalhães Pessoa de Leiria (Portugal). EFE

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