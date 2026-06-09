Pablo y José arrancaron con la cobertura mundialista en México

La cobertura especial de Red Uno para el Mundial 2026 ya está en marcha junto a los periodistas Pablo Bustillos y José Quino, quienes ya se encuentran en Ciudad de México para brindarnos información desde uno de los países anfitriones del torneo.

Desde el inicio de su arribo a la capital mexicana, los enviados especiales de Red Uno vivieron una jornada marcada por la intensa actividad logística y también por las complicaciones climáticas. Uno de los primeros pasos fue la recogida de las acreditaciones oficiales, documento indispensable para el acceso a las zonas de prensa y escenarios deportivos del torneo.

El espacio de prensa, según describieron Pablo y José, será el escenario donde se concentren periodistas de todo el mundo para la cobertura de conferencias postpartido, entrevistas y declaraciones oficiales. En ese contexto, detallaron que podrán encontrarse jugadores destacados del partido, entrenadores, asistentes técnicos y traductores, dependiendo del desarrollo de cada encuentro.

Asimismo, los comunicadores explicaron la magnitud del lugar, señalando que las salas de prensa pueden albergar a más de 200 periodistas en cada jornada.

La cobertura también incluyó un recorrido por las instalaciones del emblemático Estadio Azteca, uno de los recintos más importantes del fútbol mundial y sede histórica de Copas del Mundo.

En paralelo, los enviados especiales describieron el ambiente en la Ciudad de México, donde se percibe una alta expectativa por el inicio del Mundial.

“Esto no termina, esto recién comienza”, señalaron al cierre de la transmisión, anticipando una cobertura continua desde la sede mundialista.

De esta manera, Red Uno consolida su despliegue internacional para el Mundial 2026, con equipos en territorio mexicano y otros puntos estratégicos, garantizando información permanente sobre uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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