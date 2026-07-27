Blooming lo ganaba, se quedó con diez y terminó cediendo un empate ante The Strongest

Blooming dejó escapar la victoria en casa, pero también demostró carácter. La Academia igualó 1-1 frente a The Strongest este domingo en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, en un partido en el que tuvo que resistir con diez jugadores desde el final del primer tiempo.

El conjunto celeste golpeó temprano. Apenas a los 7 minutos, Bayron Garcés aprovechó una oportunidad para abrir el marcador y desatar la alegría de la hinchada local, que veía a su equipo controlar las acciones durante la primera mitad.

Sin embargo, el panorama cambió antes del descanso. A los 48 minutos del primer tiempo, Julio Vila fue expulsado con tarjeta roja directa, dejando a Blooming con un hombre menos para afrontar todo el complemento.

Con la superioridad numérica, The Strongest adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro sobre el arco defendido por Gustavo Almada. La insistencia del cuadro paceño encontró premio a los 72 minutos, cuando Darwin Lom apareció para marcar el empate y devolverle la esperanza al Tigre.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron quedarse con los tres puntos, aunque el desgaste físico y las imprecisiones impidieron que el marcador volviera a moverse.

Con este resultado, Blooming suma 17 puntos y se mantiene en la quinta posición del campeonato. Por su parte, The Strongest llega a 23 unidades y continúa como escolta del torneo.

En la próxima jornada, la Academia visitará a San Antonio Bulo Bulo, mientras que el Tigre recibirá a Aurora en busca de seguir peleando por los primeros lugares.

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