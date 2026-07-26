A casi una semana de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a mostrarse públicamente. El capitán de la Selección Argentina eligió una cancha del ascenso argentino para su regreso: estuvo presente en el partido que disputó Leones FC, la institución vinculada a su familia, ante Central Córdoba de Rosario por la Primera C.

El último domingo 19 de julio, Messi abandonó en silencio el MetLife Stadium luego de la caída frente a España. Mientras el plantel argentino regresó al país al día siguiente y fue recibido por una multitud en el aeropuerto de Ezeiza, el delantero de 39 años decidió tomarse un camino más reservado. Viajó el martes por la mañana a Rosario junto a su familia en un vuelo privado y permaneció alejado de la exposición pública.

Su reaparición ocurrió este sábado 25 de julio en el estadio Antonio Di Giacomo, perteneciente al Club Atlético Unión de Arroyo Seco, donde Leones FC juega como local. Desde una de las tribunas, Messi observó el encuentro acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Vestido con un abrigo negro, capucha y con un mate en la mano, el astro argentino siguió el partido correspondiente a la fecha 21 del torneo. Leones FC, que debutó esta temporada en la Primera C Metropolitana, cayó 2-0 ante Central Córdoba de Rosario con goles de Marcos Córdoba y Franco Fernández.

A pesar de la derrota, el equipo familiar de los Messi atraviesa una buena campaña. Con 29 puntos producto de siete victorias, ocho empates y cinco derrotas, se ubica cuarto en la Zona B del campeonato, a siete unidades del líder Cañuelas y con un partido pendiente.

Messi y el vínculo familiar con Leones FC

La presencia de Messi tuvo un significado especial por la relación directa con la institución. Leones FC está presidido por su hermano mayor Matías Horacio Messi, mientras que su hermana María Sol forma parte de la comisión directiva como vocal suplente y su sobrino Tomás Matías integra la estructura dirigencial como revisor de cuentas suplente.

Una vez finalizado el encuentro, Messi bajó desde una terraza junto a sus hijos y fue recibido por una multitud que se acercó al estadio luego de que su presencia se viralizara. El campeón del mundo saludó a los hinchas, recorrió parte del campo de juego y finalmente se retiró en su vehículo.

La curiosidad del partido: un Messi como rival

El encuentro también tuvo un dato llamativo. En el equipo rival, Central Córdoba de Rosario, fue titular un futbolista llamado Joaquín Messi, quien utilizó la camiseta número 10 y se desempeñó como mediocampista.

El jugador de 24 años, que no tiene ningún parentesco con Lionel Messi, se formó en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys y también pasó por Estudiantes de Río Cuarto antes de llegar al conjunto rosarino.

Hace algunos años, Joaquín Messi había explicado la curiosidad de compartir apellido con el máximo referente del fútbol mundial: “Cuando llegué todos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una casualidad. En mi pueblo hay varias familias con el apellido Messi, es algo natural”.

El mensaje de Messi después de la final

Antes de esta aparición pública, Messi había elegido las redes sociales para dirigirse a los hinchas argentinos tras la derrota ante España. En una carta publicada días después del partido, reconoció el dolor por la caída, aunque destacó el camino recorrido por la selección.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el capitán argentino, al tiempo que valoró que el equipo volvió a disputar dos finales consecutivas de la Copa del Mundo y agradeció el apoyo recibido.

Con su presencia en una cancha de ascenso y acompañado por su familia, Messi volvió a aparecer lejos de los grandes escenarios internacionales. Esta vez, el lugar elegido fue un partido de Primera C, en Rosario y cerca de sus raíces.

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