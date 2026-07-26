¡Escalofriante! Futbolista argentino sufrió un fuerte golpe en la cabeza y salió en ambulancia

Momentos de preocupación se vivieron durante la victoria por 1-0 del Inter Miami sobre Montréal por la Major League Soccer (MLS), luego de que el delantero argentino Germán Berterame sufriera un fuerte golpe en la cabeza que obligó a detener el partido y a su traslado en ambulancia a un centro médico.

La acción ocurrió a los 69 minutos del encuentro, cuando Berterame disputó un balón aéreo dentro del área rival y chocó con el defensor boliviano Efraín Morales. Tras el impacto, el atacante cayó pesadamente sobre el césped y permaneció inmóvil, lo que generó la inmediata reacción de jugadores de ambos equipos, quienes solicitaron el ingreso urgente del cuerpo médico.

Después de varios minutos de atención sobre el terreno de juego, el futbolista fue inmovilizado en una camilla y retirado en ambulancia, que ingresó hasta el campo debido a la gravedad de la situación.

Al término del compromiso, el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, llevó tranquilidad al confirmar que el delantero se encontraba consciente y evolucionando favorablemente.

"Está consciente, su familia está en conocimiento y están tranquilos. Ya está recuperándose", señaló el estratega argentino en conferencia de prensa.

Hoyos también describió el dramático momento vivido durante el partido y destacó la rápida respuesta de los servicios médicos.

"Ha sido un momento muy duro. Cae como si fuese un peso muerto, es como que ya estaba inconsciente. Gracias a Dios está bien. Ante una situación de vida, lo más importante es la salud", afirmó.

La jugada terminó con un penal a favor del Inter Miami, sancionado por el árbitro Alexis da Silva tras revisar la acción. Luego de una prolongada interrupción, el uruguayo Luis Suárez convirtió desde los doce pasos el único tanto del encuentro.

Tras marcar, el delantero dedicó el gol a su compañero al levantar la camiseta de Berterame frente a los aficionados. Más tarde, publicó en sus redes sociales el mensaje: "Estamos con vos, Berte".

El partido también estuvo marcado por las ausencias de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes continúan de vacaciones tras su participación con la selección argentina en el Mundial. Además, el brasileño Casemiro debutó como titular con el Inter Miami luego de ser habilitado el mismo día del compromiso.

Con este triunfo, el conjunto de Florida alcanzó los 37 puntos y quedó en el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS, a solo dos unidades del líder Nashville SC, manteniéndose además en la pelea por la MLS Supporters' Shield, el trofeo que distingue al equipo con la mejor campaña de la temporada regular.

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