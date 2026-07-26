Conozca el monto que deberá pagar Argentina a la FIFA tras la polémica final ante España

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no solo dejó el subcampeonato para la Albiceleste, sino también una importante sanción económica. La FIFA confirmó una multa de 75 mil dólares para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido al elevado número de tarjetas recibidas por el equipo durante el encuentro disputado en Nueva York.

De acuerdo con el reglamento disciplinario del máximo organismo del fútbol mundial, la acumulación de tarjetas amarillas y rojas en un mismo compromiso genera sanciones económicas para la federación correspondiente. En la final, el seleccionado argentino registró un total de siete sanciones disciplinarias entre amonestaciones y expulsiones.

El monto total de la multa asciende a 75.000 dólares, resultado de las infracciones cometidas por varios futbolistas durante el desarrollo del partido y una vez concluido el encuentro.

Según el detalle de las sanciones, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Leandro Paredes recibieron una tarjeta amarilla, por la que se aplicó una multa de 10.000 dólares para cada caso.

Por su parte, Enzo Fernández fue sancionado con 15.000 dólares tras ser expulsado por doble amonestación durante el compromiso.

La penalización más elevada correspondió nuevamente a Leandro Paredes, quien recibió una expulsión una vez finalizado el partido, situación que derivó en una multa adicional de 20.000 dólares.

De esta manera, además del golpe deportivo que significó perder la final ante España por 1-0 en el tiempo suplementario, la AFA también deberá afrontar una considerable sanción económica como consecuencia del comportamiento disciplinario de sus jugadores durante el encuentro decisivo de la Copa Mundial 2026.

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