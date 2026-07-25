Luego de la intensa participación de la selección argentina en el Mundial, Lionel Scaloni regresó a Pujato, la localidad santafesina donde nació, para disfrutar de unos días de vacaciones junto a su familia y reencontrarse con la gente que lo vio crecer.

Como suele ocurrir cada vez que visita su ciudad, decenas de hinchas se acercaron hasta su domicilio para saludarlo, pedirle una fotografía o conseguir un autógrafo. El entrenador no dudó en detenerse para atender uno por uno a quienes aguardaban por un momento junto al técnico que llevó a la Albiceleste a disputar una nueva final del mundo.

Sin embargo, el instante más conmovedor no estuvo protagonizado por Scaloni ni por los aficionados, sino por su padre, Ángel Omar. En un video que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, se observa cómo fue llevado en silla de ruedas hasta la puerta de la vivienda para presenciar el cálido recibimiento que tenía su hijo.

Desde allí, permaneció en silencio, observando con una mirada llena de orgullo y emoción cómo Lionel firmaba camisetas, se fotografiaba con los hinchas y agradecía cada muestra de cariño recibida por parte del pueblo argentino.

Las imágenes tocaron el corazón de miles de personas, quienes destacaron el gesto y la expresión de un padre que contemplaba, con evidente amor, el reconocimiento que su hijo ha cosechado gracias a su trayectoria al frente de la selección nacional.

El momento llega en medio de la incertidumbre sobre el futuro del entrenador. Tras la derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial, con un gol de Ferran Torres, Scaloni finalizó la competencia como subcampeón y mantiene contrato con la Asociación del Fútbol Argentino hasta diciembre.

Por ahora, el técnico no ha definido si continuará al frente de la Albiceleste. Mientras esa decisión queda en pausa, en Pujato el fútbol pasó a un segundo plano por unos minutos. Lo que quedó fue la imagen de un padre observando con orgullo a su hijo, un instante sencillo, pero cargado de emoción, que conmovió a miles de argentinos.

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