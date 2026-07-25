¿Cuándo llega Vozinha a Sudamérica? Esto es lo que se sabe de su arribo

Colo-Colo está a un paso de incorporar a uno de los arqueros que más llamó la atención en el último Mundial. Se trata de Vozinha, guardameta caboverdiano de 40 años, quien llegará a Chile en los próximos días para completar los últimos trámites antes de firmar su contrato con el conjunto albo.

Según medios chilenos, el acuerdo entre el futbolista y Blanco y Negro ya está cerrado. Incluso, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, confirmó la operación en la previa del encuentro entre Colo-Colo y Deportes Limache, disputado el viernes en el Estadio Monumental.

Posteriormente, el club oficializó la incorporación a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida:

"Bienvenido, Welcome, Bem-vindo. Te esperamos en el Estadio Monumental", acompañado por una imagen con la palabra "AURA" sobre la característica cabellera rizada del arquero.

De acuerdo con información de Teletrece, Vozinha arribará a Chile el próximo martes procedente de Portugal, país desde el que viajará junto a su representante tras disfrutar de unas vacaciones en Cabo Verde. Una vez en Santiago, se someterá a los exámenes médicos de rigor antes de estampar su firma y convertirse en el primer refuerzo de Colo-Colo en el actual mercado de fichajes.

La llegada del experimentado portero también generó repercusión fuera de Chile. Diversos medios internacionales destacaron el fichaje del guardameta, quien fue una de las grandes revelaciones del pasado Mundial defendiendo el arco de Cabo Verde.

TyC Sports de Argentina señaló que sus actuaciones "llamaron la atención de todo el mundo del fútbol" y destacó que el arquero "atajará en un gigante de Sudamérica". Por su parte, Récord de México calificó a Colo-Colo como un "gigante del balompié chileno" al anunciar la incorporación del guardameta, mientras que RPP de Perú definió la contratación como un "bombazo", resaltando el nivel mostrado por Vozinha durante la Copa del Mundo.

Con su inminente llegada a Chile, Colo-Colo apuesta por la experiencia y el gran momento del arquero caboverdiano, quien buscará trasladar al fútbol sudamericano el rendimiento que lo convirtió en una de las figuras más destacadas de la última cita mundialista.

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