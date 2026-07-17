Vozinha tendrá su propia serie tras ser revelación del Mundial 2026

El arquero Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, anunció que tendrá su propia serie, una producción que recorrerá su trayectoria deportiva y personal tras el impacto que generó en la máxima cita del fútbol.

Vozinha y su paso por el Mundial 2026

La serie mostrará el camino del guardameta desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consolidación como referente de Cabo Verde y su destacada actuación en el Mundial, torneo en el que conquistó a miles de aficionados con sus intervenciones bajo los tres palos.

El anuncio llega luego de que Vozinha se convirtiera en una de las figuras más comentadas del campeonato, gracias a sus actuaciones que ayudaron a posicionar a la selección caboverdiana entre las sorpresas del certamen.

La producción buscará reflejar los desafíos, sacrificios y momentos más importantes de la carrera del experimentado arquero, además del impacto que tuvo su participación en el Mundial 2026, que impulsó aún más su reconocimiento a nivel internacional.

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