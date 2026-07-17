Vozinha tendrá su propia serie tras ser revelación del Mundial 2026

El histórico arquero de Cabo Verde llevará su historia del fútbol a la pantalla después de destacar en la Copa del Mundo.
17/07/2026 8:36
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El arquero Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, anunció que tendrá su propia serie, una producción que recorrerá su trayectoria deportiva y personal tras el impacto que generó en la máxima cita del fútbol.
Vozinha y su paso por el Mundial 2026
La serie mostrará el camino del guardameta desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consolidación como referente de Cabo Verde y su destacada actuación en el Mundial, torneo en el que conquistó a miles de aficionados con sus intervenciones bajo los tres palos.
El anuncio llega luego de que Vozinha se convirtiera en una de las figuras más comentadas del campeonato, gracias a sus actuaciones que ayudaron a posicionar a la selección caboverdiana entre las sorpresas del certamen.
La producción buscará reflejar los desafíos, sacrificios y momentos más importantes de la carrera del experimentado arquero, además del impacto que tuvo su participación en el Mundial 2026, que impulsó aún más su reconocimiento a nivel internacional.
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