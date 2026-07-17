Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras presuntamente robaba una camiseta de la selección argentina en una tienda, en un hecho que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes muestran al sujeto observando la prenda antes de tomarla y ocultarla para salir del establecimiento sin pagar. La secuencia generó todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes incluso bromearon con la posibilidad de que se tratara de una camiseta de Lionel Messi.

"¿Habrá sido la de Messi?", fue una de las preguntas que más se repitió entre los internautas tras la difusión del video.

Hasta el momento no se ha informado si el sospechoso fue identificado o detenido por las autoridades, ni el valor de la camiseta sustraída.

El caso continúa generando reacciones en plataformas digitales, donde miles de usuarios compartieron el registro y debatieron sobre el insólito robo de una de las prendas más codiciadas por los aficionados al fútbol.

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