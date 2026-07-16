¿Se cumplió la regla de tres? Estos son los tres futbolistas que fallecieron durante el Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 no solo será recordada por las hazañas y la gloria sobre el terreno de juego, sino también por el luto que conmocionó a la comunidad internacional. En un lapso sumamente corto, el fútbol global tuvo que despedir a tres de sus figuras, despertando entre los aficionados la mística y triste creencia de la "regla de tres", la superstición que señala que los decesos de personajes célebres siempre se presentan en tercias (coincidiendo, además, con el fallecimiento de tres importantes personalidades de la actuación a nivel mundial).

Antes de los encuentros, diversas delegaciones, entrenadores e hinchas expresaron de inmediato sus condolencias a través de emotivos homenajes y minutos de silencio, recordando que la pasión por el balón se une en los momentos de mayor adversidad.

A estos decesos se sumaron otras pérdidas que marcaron el torneo, como los fallecimientos del padre de Sébastien Desabre, seleccionador de la República Democrática del Congo, y de la madre de Didier Deschamps, timonel de Francia.

Luto en el fútbol: La "regla de tres" golpea a la Copa Mundial 2026 con la muerte de tres futbolistas. Foto: El Heraldo de México.

Las tres pérdidas que conmovieron al mundo del fútbol

La fatídica trilogía de pérdidas abarca trayectorias históricas, promesas truncadas y tragedias en zonas de conflicto:

1. Saleem Al-Ashqar: Símbolo de resiliencia en Medio Oriente

Completando la dolorosa lista, la Federación de Fútbol de Palestina confirmó el fallecimiento de Saleem Al-Ashqar. El talentoso mediocampista, quien portó con inmenso orgullo la camiseta de su selección nacional en el circuito asiático y destacó a nivel de clubes, fue asesinado por el ejército israelí en medio del marco de la máxima fiesta del fútbol, según publica El Heraldo de México.

Al-Ashqar era ampliamente respetado no solo por su entrega técnica en la cancha, sino por ser un símbolo de resiliencia y esperanza para miles de jóvenes deportistas en su región.

2. Jayden Adams: La promesa sudafricana que se apagó a los 25 años

El contraste más doloroso llegó con la inesperada muerte del joven mediocampista sudafricano Jayden Adams. A sus 25 años, Adams representaba la frescura y el talento emergente del fútbol africano, habiéndose consolidado en el Mamelodi Sundowns tras brillar en el Stellenbosch.

Durante el Mundial 2026, cumplió su sueño al disputar todos los partidos de su selección como titular, dejando grandes actuaciones frente a México, Chequia, Corea del Sur y Canadá. Aunque las autoridades aún investigan las causas de su deceso y no han emitido un informe oficial, su repentina partida dejó helados a sus compañeros y a toda una nación.

3. Antonio Ubaldo Rattín: El adiós a una leyenda sudamericana

El fútbol sudamericano perdió a uno de sus pilares más imponentes. Símbolo eterno de Boca Juniors y miembro indiscutible de la Selección Argentina, Rattín es recordado por su liderazgo en las Copas del Mundo de 1962 y 1966.

Para la posteridad quedará su histórica expulsión en el mítico partido contra Inglaterra en el Mundial de 1966, cuando, en señal de protesta, se sentó en la alfombra roja de la reina Isabel II tras estrujar el banderín de esquina británico. Su partida deja un vacío gigante en la memoria histórica del deporte.

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