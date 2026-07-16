¿Seguirá Messi en la selección argentina? Así respondió el rosarino al Cuti Romero

La clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026 dejó varios momentos emotivos, pero uno de los que más llamó la atención fue el protagonizado por Cristian "Cuti" Romero y Lionel Messi durante los festejos posteriores al triunfo por 2-1 sobre Inglaterra.

Mientras se acercaba a abrazar al capitán argentino, el defensor le hizo un pedido que reflejó el deseo de todo el plantel: "Si la ganamos, te quedás un par de años más, ¿no?". Ante la consulta, Messi respondió con una sonrisa, sin dar una confirmación sobre su continuidad en la Selección, aunque el gesto fue interpretado como una muestra de complicidad y felicidad por el momento que vive la Albiceleste.

El futuro del capitán continúa siendo una incógnita. De disputar la Copa del Mundo de 2030, Messi tendría 43 años, un escenario que hoy parece distante, aunque sus compañeros mantienen la ilusión de seguir compartiendo cancha con él.

Tras el encuentro, el capitán argentino también se refirió al desafío que representa enfrentar a España en la final del Mundial. En declaraciones a TyC Sports, destacó el nivel de su próximo rival y anticipó un duelo muy equilibrado.

"España es una selección enorme, con grandísimos jugadores y con juego. Es una selección que conozco bien. Conozco a los jugadores, me he enfrentado a ellos y los sigo. Varios están en el Barça, un equipo al que quiero y sigo. Será un partido especial y una final del mundo muy pareja", expresó Messi.

Por su parte, el seleccionador Lionel Scaloni también elogió al conjunto español y aseguró que Argentina ya analiza a su rival.

"España es un gran equipo y fue un justo ganador en la semifinal. Ya lo tenemos analizado. Han cambiado algunas cosas, pero sigue siendo un gran equipo. Estamos preparados para afrontarlo y será un partido para que la gente lo disfrute", afirmó el entrenador.

Argentina y España definirán al campeón de la Copa del Mundo 2026 este domingo, en un duelo que enfrentará a dos de las selecciones más destacadas del torneo.

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