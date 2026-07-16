Encontraron la botella de Pickford con la que planeaba eliminar a Argentina del Mundial

Jugadores de la selección argentina descubrieron el plan que tenía Jordan Pickford para una eventual definición por penales en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra. Tras el encuentro, varios futbolistas de la Albiceleste encontraron la botella de agua del guardameta inglés, en la que estaban anotadas las indicaciones sobre cómo debía reaccionar frente a cada posible cobrador argentino si el partido se definía desde los doce pasos.

El hallazgo llamó la atención por el nivel de detalle de las instrucciones. En la botella figuraban los nombres de los futbolistas argentinos junto a recomendaciones específicas sobre hacia qué lado lanzarse, cuándo esperar el remate o incluso cuándo amagar antes de elegir una dirección.

Entre las anotaciones destacaban indicaciones para Lionel Messi, como "amagar a la izquierda y tirarse a la derecha", mientras que para Gonzalo Montiel la recomendación era lanzarse hacia la izquierda. En el caso de Enzo Fernández, la instrucción era permanecer en el centro, y para Julián Álvarez se sugería tirarse a la izquierda.

También aparecían estrategias para otros posibles ejecutantes como Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Giovanni Simeone, Marcos Senesi y Gerónimo Rulli, entre otros.

Incluso algunos jugadores tenían indicaciones más abiertas, como Nicolás González, para quien se recomendaba "esperar y reaccionar", o Thiago Almada, cuya nota señalaba "decidir en el momento", evidenciando que el cuerpo técnico inglés había preparado distintos escenarios para una eventual definición por penales.

Finalmente, el plan nunca llegó a ponerse en práctica, ya que Argentina logró imponerse durante el tiempo reglamentario y selló su clasificación a la final del Mundial 2026, dejando sin efecto la estrategia preparada por el arquero inglés.

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